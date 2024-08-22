В заброшке наши велосипед и самокат: Девятилетний и 14-летний братья пропали по дороге в парикмахерскую в Ростовской области

— Они никогда не убегали из дома, не заводили разговоры о том, что хотят, к примеру, в Ростов или еще куда-нибудь. В поведении сыновей не было ничего такого, что могло бы насторожить или натолкнуть на мысль, что они хотят сбежать. Мы просто не понимаем, что могло произойти, — сказала мама.