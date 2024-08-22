Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В заброшке наши велосипед и самокат: Девятилетний и 14-летний братья пропали по дороге в парикмахерскую в Ростовской области

В Ростовской области ищут братьев-школьников, которые пропали по дороге в парикмахерскую.
Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области со среды, 21 августа, разыскивают родных братьев — девятилетнего Максима и 14-летнего Ростислава. Мальчики живут в коттеджном поселке, недалеко от поселка Рассвет. Мама детей рассказала, что произошло в день исчезновения.

СКАЗАЛИ МАМЕ, ЧТО ВСЕ НОРМАЛЬНО, А ПОТОМ ПРОПАЛИ.

По словам Анны, перед началом учебного года детям нужно было подстричься. Ближайшая парикмахерская находится в поселке Рассвет.

До него Максим и Ростислав должны была доехать на рейсовом автобусе. Добираться до Рассвета 20 — 30 минут.

Но при этом, по словам мамы Анны, сыновья взяли с собой велосипед и самокат.

— В 13:20 я позвонила ребятам и спросила, где они. Мальчики ответили, что едут и что у них все нормально. Попросила их перезвонить потом отцу. На этом мы закончили разговор, — говорит Анна корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону».

С этого момента школьники больше не выходили на связь, а их телефон оказался выключен.

— У них с собой был только один мобильный, — пояснила мама.

Семья в этот же день написала заявление в полицию, обратилась за помощью к волонтерам. К поискам подключились и неравнодушные местные жители.

ЕДИНСТВЕННУЮ ЗАЦЕПКУ НАШЛИ В ЗАБРОШКЕ.

Пока что обнаружили лишь одну зацепку. В заброшенном здании лежали самокат и велосипед детей.

Родные обзвонили всех друзей, но никто из сверстников понятия не имеет, где мальчики.

— Они никогда не убегали из дома, не заводили разговоры о том, что хотят, к примеру, в Ростов или еще куда-нибудь. В поведении сыновей не было ничего такого, что могло бы насторожить или натолкнуть на мысль, что они хотят сбежать. Мы просто не понимаем, что могло произойти, — сказала мама.

Источник издания в правоохранительных органах региона подтвердил, что в полицию действительно поступало заявление о пропаже братьев. Поиски детей развернулись 21 августа. Но пока что результатов нет.

АЛЛО.

Приметы детей: Ростислав был одет в оранжевые шорты, белую футболку с розово-зелеными разводами и рисунком в виде черных пальм. На ногах — черные шлепки.

На Максиме была черная майка с изображением обезьяны, серо-зеленые шорты и красно-синие шлепки.

Если вам что-либо известно о местонахождении детей, просьба звонить на 112.