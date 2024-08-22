Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом Калининград — Рига

В больницах Литвы остаются пятеро граждан РФ, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Угрозы для их жизни нет. Все они пострадали 19 августа в серьезном ДТП в Шакяйском районе Литвы — там перевернулся автобус Калининград — Рига.