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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом Калининград — Рига

Пятеро россиян остаются в больнице, двое находятся в тяжелом состоянии.

В больницах Литвы остаются пятеро граждан РФ, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Угрозы для их жизни нет. Все они пострадали 19 августа в серьезном ДТП в Шакяйском районе Литвы — там перевернулся автобус Калининград — Рига.

О состоянии пострадавших сообщает телеграм-канал посольства России в Литве. 21 августа сотрудники посольства посетили пострадавших россиян.

Отмечается, что посольство продолжает следить за ситуацией, поддерживает контакт гражданами РФ и их близкими, а также медицинскими и правоохранительными органами Литвы.