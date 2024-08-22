Арестованный за взятку чиновник Минобрнауки Журавлев признал вину

«Журавлев… вину признал полностью, положительно характеризуется, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался», — сказано в документе.
Предполагаемый взяткодатель — исполнительный директор ООО «КМ-ФИНАНС» Александр Евдокименко, он также дал признательные показания по уголовному делу и активно способствует его расследованию. Мужчине вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Ее сумма, как и фабула уголовного дела, не уточняется.
Басманный суд арестовал их в июне. В начале августа им продлили арест до ноября. На этот период продлен срок предварительного следствия.
Адвокаты Журавлева и Евдокименко настаивали на избрании домашнего ареста их подзащитным.