Пенсионерку из Братска обманули «замминистра здравоохранения» и лже-сотрудник правоохранительных органов

Женщина рассказала, что ей в мессенджер поступил звонок. Звонившая представилась заместителем министра здравоохранения и сообщила, что в ведомстве идет проверка по поводу утечки информации. Затем с пенсионеркой связался мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что братчанка является свидетелем по уголовному делу, поскольку от ее имени по доверенности поступила заявка на оформление кредита.
Действуя по инструкции злоумышленников, потерпевшая оформила заем на сумму 200 тысяч рублей и сдала в банк золотые монеты, за которые получила 540 тысяч рублей. Полученную сумму пожилая женщина перечислила на «безопасный счет», — говорится в сообщении полиции.
Позже женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».