Пенсионерку из Братска обманули «замминистра здравоохранения» и лже-сотрудник правоохранительных органов

Женщина рассказала, что ей в мессенджер поступил звонок. Звонившая представилась заместителем министра здравоохранения и сообщила, что в ведомстве идет проверка по поводу утечки информации. Затем с пенсионеркой связался мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что братчанка является свидетелем по уголовному делу, поскольку от ее имени по доверенности поступила заявка на оформление кредита.