«В результате успешных действий подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Пантелеймоновка, Розовка, Гродовка, Сергеевка и Воздвиженка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Кроме того, продолжили в пресс-службе, было отражено пять контратак подразделений украинской армии. Противник потерял до 640 бойцов, две боевые бронированные машины «Казак», девять автомобилей, гаубицу М777, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, четыре гаубицы Д-30 и орудие М119.
В министерстве добавили, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение ВСУ около населенных пунктов Степное, Каменское Запорожской области, Токаревка и Камышаны Херсонской области. Также в зоне ответственности этой группировки украинцы потеряли до 70 солдат, пять автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30. Как уточнили в ведомстве, еще были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Накануне, 21 августа, ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное в ДНР. До этого, 20 августа, армия России взяла Нью-Йорк в ДНР под контроль. Противник потерял более 585 военных, три танка, две машины, а также несколько гаубиц. Как отметил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук, взятие этого населенного пункта открыло российским военным путь в Краматорск.
19 августа подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над населенным пунктом Артемово. 18 августа российские силы освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.