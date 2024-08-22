Накануне, 21 августа, ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное в ДНР. До этого, 20 августа, армия России взяла Нью-Йорк в ДНР под контроль. Противник потерял более 585 военных, три танка, две машины, а также несколько гаубиц. Как отметил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук, взятие этого населенного пункта открыло российским военным путь в Краматорск.