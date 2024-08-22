Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иртышская набережная в Омске может оказаться под водой

Омичи высказали недовольство из-за неожиданного перекрытия улицы Циолковского у ТЦ «Каскад». Горожане торопились домой, но попали в большую пробку.

Источник: Аргументы и факты

Компания «ОмскВодоканал» рассказала сайту «Город55», что сюрприз для водителей был вызван ремонтом у единственного коллектора, который собирает сточные воды со всей Иртышской Набережной в самотечный коллектор по улице Маршала Жукова. Поломка могла стать причиной серьёзных проблем.

Как сообщили в компании, неполадки в работе напорного коллектора могут привести к затоплению Иртышской набережной сточными водами. Сотрудники предприятия восстанавливают поврежденный участок трубопровода.

Ремонт планируют завершить до 28 августа.

ЖКХ