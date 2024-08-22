Иртышская набережная в Омске может оказаться под водой

Компания «ОмскВодоканал» рассказала сайту «Город55», что сюрприз для водителей был вызван ремонтом у единственного коллектора, который собирает сточные воды со всей Иртышской Набережной в самотечный коллектор по улице Маршала Жукова. Поломка могла стать причиной серьёзных проблем.