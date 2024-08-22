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В хуторе под Ростовом вспыхнул ландшафтный пожар, дым виден издалека

В Ростове-на-Дону заметили дым от ландшафтного пожара, полыхающего в хуторе Дугино.

Источник: Комсомольская правда

Днем 22 августа жители Западного в Ростове-на-Дону сообщили о задымлении, которое было заметно издалека. К этому моменту ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Предварительно, сухая растительность вспыхнула в районе хутора Дугино. Этот населенный пункт находится за Ростовом-на-Дону, вблизи Азова.

— На место выехали пожарные. Информация уточняется, — сообщили в МЧС.

Ранее в социальных сетях появились снимки, на которых видны клубы серого дыма, поднимающиеся вверх.

Напомним, также сегодня еще ведется ликвидация огня на промышленных складах с дизельным топливом в Пролетарске. Там потушили уже шесть резервуаров с топливом. Известно, что число пострадавших пожарных увеличилось до 47 человек.