Следователи начали проверку после исчезновения двух детей в Ростовской области

В Ростовской области после исчезновения двух детей начали процессуальную проверку. Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в пресс-службе управления СК России по донскому региону.
— Пропали мальчики 9 и 14 лет. Предварительно, 21 августа 2024 года они ушли из дома в Аксайском районе в неизвестном направлении и домой не вернулись, — рассказали в ведомстве.
Сейчас представители Следкома работают вместе с сотрудниками полиции, ведется розыск.
Напомним, ранее журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с мамой ребят. Оказалось, что дети пропали по дороге в парикмахерскую.