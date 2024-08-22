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Следователи начали проверку после исчезновения двух детей в Ростовской области

В Ростовской области пропали двое мальчиков 9 и 14 лет, сотрудники СК уже ведут проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после исчезновения двух детей начали процессуальную проверку. Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в пресс-службе управления СК России по донскому региону.

— Пропали мальчики 9 и 14 лет. Предварительно, 21 августа 2024 года они ушли из дома в Аксайском районе в неизвестном направлении и домой не вернулись, — рассказали в ведомстве.

Сейчас представители Следкома работают вместе с сотрудниками полиции, ведется розыск.

Напомним, ранее журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с мамой ребят. Оказалось, что дети пропали по дороге в парикмахерскую.