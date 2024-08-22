«Недавно отметили день рождения малыша»: Что известно о супругах с трехлетним сыном, которые погибли в ДТП под Ростовом

Еще одна авария со смертельным исходом случилась в среду, 21 августа, в Тацинском районе. На трассе женщина за рулем «Сузуки» врезалась в опору ЛЭП. Ее девятилетняя дочь и 11-летний сын погибли. Известно, что семья живет в Оренбурге, а в Ростовской области оказалась проездом. Мать и ее двое детей ехали на море в Геленджик.