«Недавно отметили день рождения малыша»: Что известно о супругах с трехлетним сыном, которые погибли в ДТП под Ростовом

В Ростовской области, на трассе в Неклиновском районе, 20 августа произошла смертельная авария. По данным регионального управления ГАИ, водитель легковушки «Датсун» врезался в фуру. Удар был такой силы, что даже большегруз не удержался на трассе и съехал на обочину.
«СЫНОК, ТЫ — НАШЕ СОКРОВИЩЕ!».
Погибшая семья — из Мариуполя. 39-летний Виталий и 34-летняя Ирина воспитывали трехлетнего сына. Их знакомые говорят, что супруги жили скромно, но дружно.
— Жили небогато, но брак был счастливым. Недели за две до гибели, в начале августа, Виталик и Ира отметили день рождения малыша.
Гордая мать в тот день написала трогательное поздравление на своей странице в соцсетях.
— Даже не верится, что нашему мальчику уже целых три годика! Сынок, ты — наше сокровище, наш бриллиант, который блестит и сияет в лучах родительской любви. Пусть твоя жизнь всегда будет наполнена улыбками, весельем и радостью.
Муж и жена постоянно выкладывали совместные фото. Все делали сообща: вместе и отдыхали, и решали бытовые задачи. Они неоднократно всей семьей ездили в Ростовскую область за покупками. В тот раз семья отправилась в Таганрог.
ЛЕГКОВУШКА ВРЕЗАЛАСЬ В ГРУЗОВИК С ПРИЦЕПОМ.
Решив все дела, супруги вместе с трехлетним сыном поехали домой в Мариуполь. По предварительным данным, Виталий пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Здесь его автомобиль врезался в грузовик с полуприцепом-цистерной.
Супруги и ребенок скончались на месте происшествия. По факту аварии следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».
Также проверку организовала прокуратура.
— По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры реагировании, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Еще одна авария со смертельным исходом случилась в среду, 21 августа, в Тацинском районе. На трассе женщина за рулем «Сузуки» врезалась в опору ЛЭП. Ее девятилетняя дочь и 11-летний сын погибли. Известно, что семья живет в Оренбурге, а в Ростовской области оказалась проездом. Мать и ее двое детей ехали на море в Геленджик.