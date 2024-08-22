«Я должна была сидеть на месте любимого»: невеста, ставшая спустя три дня после свадьбы вдовой, раскрыла подробности ДТП

«У меня нет сил…», — 24-летняя Анастасия Бутина (имя и фамилия изменены — прим. Ред.) не сразу согласилась на разговор с корреспондентом КП-Иркутск. Можно понять, ведь со дня страшной трагедии, превратившей жизнь молодой сибирячки в сущий кошмар, прошло только два дня. Днем 20 августа Настя с 24-летним мужем Константином (имя изменено — прим. Ред.) возвращались из Листвянки в Иркутск в компании друзей. Вообще пара из Забайкальского края, в Иркутск приехала в свадебное путешествие, мечтали увидеть Байкал. В Листвянку отправились вместе с приятелями, на их машине. По дороге назад из поселка случилась авария, которая унесла жизнь Константина. Настя стала вдовой буквально через три дня после свадьбы…