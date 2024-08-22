«Я должна была сидеть на месте любимого»: невеста, ставшая спустя три дня после свадьбы вдовой, раскрыла подробности ДТП

«У меня нет сил…», — 24-летняя Анастасия Бутина (имя и фамилия изменены — прим. Ред.) не сразу согласилась на разговор с корреспондентом КП-Иркутск. Можно понять, ведь со дня страшной трагедии, превратившей жизнь молодой сибирячки в сущий кошмар, прошло только два дня. Днем 20 августа Настя с 24-летним мужем Константином (имя изменено — прим. Ред.) возвращались из Листвянки в Иркутск в компании друзей. Вообще пара из Забайкальского края, в Иркутск приехала в свадебное путешествие, мечтали увидеть Байкал. В Листвянку отправились вместе с приятелями, на их машине. По дороге назад из поселка случилась авария, которая унесла жизнь Константина. Настя стала вдовой буквально через три дня после свадьбы…
Подробности трагедии — в материале КП-Иркутск.
Познакомились еще подростками.
Настя и Костя встретились еще в 2013 году, как это часто бывает, случайно. В то время, 11 лет назад, они были подростками, заболели и попали в одно отделение больницы. Так и завязалось общение школьников.
— Сначала были просто друзьями. И только спустя несколько лет признались друг другу в симпатии, — рассказывает сибирячка.
Встать на одно колено Константин решился в 2024 году. На тот момент он работал машинистом электровоза, а его возлюбленная — маркетологом. Настя, не раздумывая, сказала: «Да!». Торжество назначили на 17 августа.
— Свадьба была красивая! А вот медовый месяц, как таковой, мы не планировали. На наше торжество в Забайкалье приехали друзья из Иркутска, пригласили нас в гости к себе, показать Байкал, мы согласились…
Подарил браслет перед смертью.
В путешествие молодожены отправились на Subaru Levorg. Машина друзей Насти и Кости, молодой пары. Ночью 20 августа компания была в Иркутске. А днем того же дня сибиряки решили отправиться в Листвянку, на Байкал.
— Набрали сувениров, покатались на катере, сходили в зоопарк. Настало время возвращаться в город. Я хотела сесть с правой стороны заднего пассажирского сидения. Там красивые пейзажи для фото как раз по дороге. Однако Костя настоял, чтобы я ехала с другой стороны.
Перед смертью Константин успел подарить супруге браслет из голубых камней, купленный в Листвянке.
«Казалось, он хочет выйти».
— Абсолютно все были трезвые! — рассказывает Настя. — Однако во время спуска с горки машину подбросило. Скорость была большая. Сколько точно — не помню. Мы, вроде, оторвались от земли и тут же приземлились, как вдруг очередная неровность на асфальте.
Иномарку вновь подкинуло вверх. Во время приземления автомобиль занесло. Друг, который находился на водительском, стал резко выкручивать руль. Взглянув в окно, заметила, что мы летим в деревья. А дальше… Наш громкий крик, хруст ломающихся деревьев, звук тормозов. Когда все затихло я увидела Костю… Муж сидел без сознания в неестественной позе…
Выбраться Насте помог незнакомец. Он ехал мимо, увидел аварию, остановился.
— Вызволил меня через окно. Освободившись, я побежала к Косте.
Его волосы зажало дверью, которую заклинило. Их, чтобы открыть дверцу, пришлось вырвать.
— Показалось, что он выставил ногу из салона. Будто хотел выйти… Но очевидцы, которые поспешили на помощь, сказали, мол его нельзя трогать до приезда скорой. Вдруг переломы?
Вскоре прибыли спасатели, а чуть позже и скорая помощь. Они и сообщили Анастасии, что Константин погиб на месте… Саму девушку и ее друзей забрали в больницу. Их уже выписали.
— Я до сих пор не верю, что все это случилось на самом деле… — говорит Анастасия. — Кажется, что это дурной сон…
Тот самый друг, который сидел за рулем машины, звонил Анастасии после случившегося, извинялся. Сама же сибирячка не хочет комментировать этот момент. А вот похороны состоятся в субботу, 24 августа, в Чите. Сейчас тело Константина доставляют в Забайкалье.
ОФИЦИАЛЬНО.
— В Иркутском районе устанавливают обстоятельства автоаварии, в результате которой погиб пассажир иномарки, — рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. — Дорожный инцидент произошел 20 августа в 15 часов 20 минут на 44 километре Байкальского тракта. Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомашины «Субару Леворг», следуя по Байкальскому тракту, не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел с проезжей части дороги, опрокинулся и допустил наезд на дерево. В настоящее время сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка по установлению всех причин и условий произошедшего.