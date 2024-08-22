В Петербурге задержали курсантов, похитивших 19-летнего парня

В отношении курсантов возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой) и пунктам «а, в, г, з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Сейчас все пятеро нападавших находятся под стражей, сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.