В Петербурге задержали курсантов, похитивших 19-летнего парня

Юношу посадили в автомобиль и увезли на проспект Ветеранов, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, отняли у него 50 000 рублей и скрылись.
Два дня спустя полиция задержала двух участников разбойного нападения, которые оказались курсантами Пожарно-спасательного колледжа. Сегодня стало известно, что задержаны остальные участники преступления, курсанты того же колледжа.
Самому младшему из преступной группы 19 лет, самому старшему — 21 год. На момент совершения преступления все они учились на четвертом курсе колледжа.
В отношении курсантов возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой) и пунктам «а, в, г, з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Сейчас все пятеро нападавших находятся под стражей, сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.