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20 домов Екатеринбурга попали в неблагополучную по бешенству территорию

В Екатеринбурге 20 домов в Академическом районе попали в неблагополучную по бешенству территорию.

Об этом сообщили в УК «Академический».

Очаг бешенства был зафиксирован по адресу: улица Рутминского, 1. Там обнаружили погибшую лису с бешенством. Был введен карантин, неблагополучная территория располагается в радиусе 500 метров от очага.

В очаг попали следующее дома: ул. Рутминского №№ 2 и 4; Краснолесья №№ 32, 53/2, 55, 59, 61, 63, 65, 71, 72, 73, 74 75, 76,77, 79, 81, 83, 85, 87 и 89; Анатолия Мехренцева №№ 1, 5, 7 и 9; Академика Вонсовского № 75.

На территории карантина до 30 сентября запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, лечение больных невакцинированных животных.

«МК-Урал» ранее писал, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории города Екатеринбурга.

Поводом для карантина стал выявленный случай бешенства у лисы. Эпизодический очаг был зафиксирован около дома № 1 на улице Рутминского.

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