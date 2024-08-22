20 домов Екатеринбурга попали в неблагополучную по бешенству территорию

Об этом сообщили в УК «Академический».
Очаг бешенства был зафиксирован по адресу: улица Рутминского, 1. Там обнаружили погибшую лису с бешенством. Был введен карантин, неблагополучная территория располагается в радиусе 500 метров от очага.
В очаг попали следующее дома: ул. Рутминского №№ 2 и 4; Краснолесья №№ 32, 53/2, 55, 59, 61, 63, 65, 71, 72, 73, 74 75, 76,77, 79, 81, 83, 85, 87 и 89; Анатолия Мехренцева №№ 1, 5, 7 и 9; Академика Вонсовского № 75.
На территории карантина до 30 сентября запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, лечение больных невакцинированных животных.
«МК-Урал» ранее писал, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории города Екатеринбурга.
Поводом для карантина стал выявленный случай бешенства у лисы. Эпизодический очаг был зафиксирован около дома № 1 на улице Рутминского.