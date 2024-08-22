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В Волгограде ранее судимый отец и мачеха тушили окурки о 5-летнего ребенка

В Тракторозаводском районе завершили расследование дела в отношении отца и мачехи 5-летнего мальчика.

Ранее судимого местного жителя и его гражданскую супругу обвинили в истязании и причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

По данным следствия, 5-летний мальчик находился на иждивении фигурантов дела. Они больше года избивали ребенка в одной из квартир дома № 6 на улице Быкова. Несовершеннолетнему причинили не только физическую боль, но и психические страдания.

Следователи выяснили, что обвиняемые не только поднимали руку на мальчика, но и тушили о его тело окурки. У пострадавшего обнаружили множественные синяки, ссадины, раны от ожогов.

В феврале 2024 года мачеха несколько раз ударила ножом своего приятеля из-за внезапно начавшегося конфликта. Все это произошло на глазах у малолетнего. Мужчине удалось выжить благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.

В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. Фигуранты содержатся под стражей.

Несовершеннолетнего изъяли из семьи и поместили в соццентр, где ему оказывается необходимая помощь.