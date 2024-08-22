Крымчанина приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж

Сообщается, мужчина 1994 года рождения действовал в интересах противника, то есть, участвовал в шпионаже: собирал и передавал данные, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».