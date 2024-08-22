Крымчанина приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым.
Сообщается, мужчина 1994 года рождения действовал в интересах противника, то есть, участвовал в шпионаже: собирал и передавал данные, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».
Верховный суд установил его вину и приговорил к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, суд постановил, что виновный должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Ранее «МК в Крыму» писал, что Верховный суд Крыма признал майора юстиции виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и государственной измене. По решению суда, ему был назначен срок 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.