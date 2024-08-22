В Новосибирске отправили в СИЗО экс-начальника службы транспортной полиции

Сотрудника полиции задержали после того, как по другому уголовному делу дал показания бывший начальник ОЭБиПК по Новосибирску, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере, передает ТАСС. По этому же уголовному делу проходят обвиняемыми еще трое бывших полицейских, работавших в разных подразделениях.