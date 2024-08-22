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В Новосибирске отправили в СИЗО экс-начальника службы транспортной полиции

Железнодорожный районный суд Новосибирска отправил под стражу на два месяца бывшего начальника отдела собственной безопасности управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Мера пресечения была избрана в рамках уголовного дела о мошенничестве. Обвиняемый пробудет в СИЗО минимум до 21 октября 2024 года, сообщает Управление Судебного департамента Новосибирской области.

Сотрудника полиции задержали после того, как по другому уголовному делу дал показания бывший начальник ОЭБиПК по Новосибирску, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере, передает ТАСС. По этому же уголовному делу проходят обвиняемыми еще трое бывших полицейских, работавших в разных подразделениях.