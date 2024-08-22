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Силовики пришли с обысками к депутату города Обь Ольги Киселевой по делу о коррупции

Депутат горсовета Оби Ольга Киселева, возглавляющая муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования — детскую школу искусств, оказалась под следствием.

В отношении нее возбуждено четыре уголовных дела по фактам получения взяток, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Следственные органы контролируют ход и результаты расследования.

Киселева подозревается в вымогательстве взяток у подчиненных за общее покровительство и угрозах создания неблагоприятных условий труда. По версии следствия, всего ей было передано четыре суммы: 15,6 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, 35 тысяч рублей и 289 тысяч рублей, что в общей сложности превышает 370 тысяч рублей.

Факты коррупции выявлены сотрудниками новосибирских управлений ФСБ и МВД России.

В 2021 году Киселева задекларировала доход в размере 1,005 млн рублей. В ее собственности находится дом площадью 255 кв. м и автомобиль Suzuki SX4. Ее супруг заработал свыше 1,2 млн рублей. Он владеет земельным участком площадью 274 кв. м и внедорожником Toyota Land Cruiser.