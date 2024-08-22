Силовики пришли с обысками к депутату города Обь Ольги Киселевой по делу о коррупции

Киселева подозревается в вымогательстве взяток у подчиненных за общее покровительство и угрозах создания неблагоприятных условий труда. По версии следствия, всего ей было передано четыре суммы: 15,6 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, 35 тысяч рублей и 289 тысяч рублей, что в общей сложности превышает 370 тысяч рублей.