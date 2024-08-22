В Волгоградской области ликвидировали последствия падения обломков БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Очаги возгорания, возникшие при падении обломков БПЛА в Калачёвском районе Волгоградской области, ликвидированы, сообщил глава администрации района Роман Горбатый в Telegram-канале.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отражали атаку беспилотников в районе Мариновки, большая их часть уничтожена. По данным Минобороны, в регионе были сбиты 13 украинских дронов.
«О ситуации в поселке Октябрьском на 13.50. Очаги возгорания, возникшие в результате падения обломков БПЛА на территории района, ликвидированы», — написал Горбатый.
Он уточнил, что жертв нет, выявлены повреждения окон в двух учебных заведениях.