На Петровской косе начался снос эллинга, за который боролись яхтсмены

О готовящемся сносе этого и другого здания на Петровской косе стало известно в июне. Суд признал постройки по адресу Петровская коса, 9, лит. ТА и ТБ самовольными по иску комитета по контролю за имуществом. Тогда коллектив яхтсменов Санкт-Петербургского речного яхт-клуба обратился к губернатору Александру Беглову и помощнику президента РФ Николаю Патрушеву с просьбой сохранить хотя бы здание ТБ, которое используется ими в качестве эллинга для ремонта и восстановления деревянных яхт, построенных в 60−70 годах прошлого века. Эти яхты составляют подавляющее большинство флота организации.