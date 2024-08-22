На Петровской косе начался снос эллинга, за который боролись яхтсмены

По словам собеседников, сообщение о планируемом демонтаже поступило накануне. Сейчас постройка площадью около 2000 кв. м огорожена, на месте работает спецтехника.
О готовящемся сносе этого и другого здания на Петровской косе стало известно в июне. Суд признал постройки по адресу Петровская коса, 9, лит. ТА и ТБ самовольными по иску комитета по контролю за имуществом. Тогда коллектив яхтсменов Санкт-Петербургского речного яхт-клуба обратился к губернатору Александру Беглову и помощнику президента РФ Николаю Патрушеву с просьбой сохранить хотя бы здание ТБ, которое используется ими в качестве эллинга для ремонта и восстановления деревянных яхт, построенных в 60−70 годах прошлого века. Эти яхты составляют подавляющее большинство флота организации.
Эти два объекта — последние частные постройки на Петровской косе. Участок площадью 13 га, на котором они находятся, раньше был в пользовании Санкт-Петербургского речного яхт-клуба профсоюзов. В 2021 году он продал свои активы компании «Аврора» и передал право пользования землей. Город оспорил это и через суд подтвердил свои права на участок. Сейчас он свободен от договорных отношений. Концепцию развития территории готовит компания «Морские ворота Северной столицы», близкая к подрядчику «Газпрома».