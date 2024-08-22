Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, сообщил губернатор

«У нас обстановка вчера была сложной. На Брянск было совершено 23 (атаки — ред.) беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты. Разрушений нет. Вечером вчера ДРГ пыталась зайти на территорию нашей страны, совершив прорыв государственной границы в Климовском районе», — доложил Богомаз президенту России Владимиру Путину.