Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, сообщил губернатор

«У нас обстановка вчера была сложной. На Брянск было совершено 23 (атаки — ред.) беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты. Разрушений нет. Вечером вчера ДРГ пыталась зайти на территорию нашей страны, совершив прорыв государственной границы в Климовском районе», — доложил Богомаз президенту России Владимиру Путину.
Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, ей нанесли огневое поражение, доложил Богомаз.
«Силами погрануправления ФСБ России, министерства обороны они были отброшены, противнику нанесли огневое поражение», — сказал губернатор.
Обстановка на месте боестолкновения с украинской ДРГ в Климовском районе Брянской области стабилизировалась, добавил губернатор.
«Вчера обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась, в настоящее время находится под контролем оперативного штаба», — сообщил Богомаз.