Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей

Как сообщалось, в ночь на 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Информации о пострадавших не поступало, но было зафиксировано падение обломков и рассыпавшиеся суббоеприпасы. Кроме того, на одной из улиц фугасная часть сбитой ракеты пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали.