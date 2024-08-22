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Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе порядка 500 человек получили финансовую помощь за поврежденное в результате атак ВСУ имущество. Об этом сообщила директор Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена Сулягина.

По ее словам, на днях состоялось уже двадцатое заседание комиссии, по итогам которой принято решение о выплате компенсаций 27 физическим лицам. Из них 16 получат деньги за поврежденное имущество, 11 — за пострадавшие транспортные средства.

«В целом по итогам работы комиссии в отношении 494 человек принято положительное решение о выделении средств на общую сумму 35 млн 149 тысяч рублей. Заявки еще поступают. Все, кто подал заявления, получил средства», — отметила она.

Раннее из резервного фонда правительства Севастополя выделили 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Как сообщалось, в ночь на 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Информации о пострадавших не поступало, но было зафиксировано падение обломков и рассыпавшиеся суббоеприпасы. Кроме того, на одной из улиц фугасная часть сбитой ракеты пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали.

До этого украинские боевики атаковали пляж в Учкуевке. 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий.