Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей

По ее словам, на днях состоялось уже двадцатое заседание комиссии, по итогам которой принято решение о выплате компенсаций 27 физическим лицам. Из них 16 получат деньги за поврежденное имущество, 11 — за пострадавшие транспортные средства.
«В целом по итогам работы комиссии в отношении 494 человек принято положительное решение о выделении средств на общую сумму 35 млн 149 тысяч рублей. Заявки еще поступают. Все, кто подал заявления, получил средства», — отметила она.
Раннее из резервного фонда правительства Севастополя выделили 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ.
Как сообщалось, в ночь на 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Информации о пострадавших не поступало, но было зафиксировано падение обломков и рассыпавшиеся суббоеприпасы. Кроме того, на одной из улиц фугасная часть сбитой ракеты пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали.
До этого украинские боевики атаковали пляж в Учкуевке. 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий.