В Свердловской области задержали сбежавшего заключенного

«Его задержали сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности ИК-3 вблизи поселка Старая Сама на мосту через реку Сосьва», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН региона.
Розыском беглеца занимались сотрудники ИК-63, а также ИК-3 из Краснотурьинска (она расположена наиболее близко к Ивделю).
В задержании осужденного участвовали несколько оперативников — он не сопротивлялся. Также в ведомстве отметили, что за время самовольной отлучки из мест лишения свободы мужчина не успел натворить ничего противозаконного.
Сейчас его на машине везут в ИК-63.