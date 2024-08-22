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В Свердловской области задержали сбежавшего заключенного

В Свердловской области нашли осужденного, который 21 августа сбежал из колонии-поселения при ивдельской ИК-63.

«Его задержали сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности ИК-3 вблизи поселка Старая Сама на мосту через реку Сосьва», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН региона.

Розыском беглеца занимались сотрудники ИК-63, а также ИК-3 из Краснотурьинска (она расположена наиболее близко к Ивделю).

В задержании осужденного участвовали несколько оперативников — он не сопротивлялся. Также в ведомстве отметили, что за время самовольной отлучки из мест лишения свободы мужчина не успел натворить ничего противозаконного.

Сейчас его на машине везут в ИК-63.