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В Волгограде запустили трамваи после ДТП с грузовиком

В Волгограде возобновлено движение трамваев №№ 3 и 4 после ДТП с грузовиком.

Об этом сообщили V102.RU в администрации города. Ранее были внесены коррективы в движение трамваев этих маршрутов — электротранспорт курсировал в границах «Ул. Ким-Ул. Радомская» и «Школа № 36-ул. Радомская».

Напомним, сегодня, 22 августа, в 11−20 ч. в Советском районе грузовик Iveko с полуприцепом протаранил трамвай на пересечении улиц Кабардинская и Шефская. Фура не предоставила преимущественное право проезда трамваю «Татра», следовавшему по маршруту № 3 в сторону остановки «Ул. Кабардинская». Водитель общественного транспорта применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате инцидента вагон съехал с рельсов, заблокировав движение на данном участке. Пассажиры и водители за медпомощью не обращались. Хотя удар был такой силы, что кабина трамвая была практически снесена. Ход проведения проверки по факту ДТП взяла на контроль прокуратура области.