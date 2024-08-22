В Волгограде запустили трамваи после ДТП с грузовиком

Об этом сообщили V102.RU в администрации города. Ранее были внесены коррективы в движение трамваев этих маршрутов — электротранспорт курсировал в границах «Ул. Ким-Ул. Радомская» и «Школа № 36-ул. Радомская».
Напомним, сегодня, 22 августа, в 11−20 ч. в Советском районе грузовик Iveko с полуприцепом протаранил трамвай на пересечении улиц Кабардинская и Шефская. Фура не предоставила преимущественное право проезда трамваю «Татра», следовавшему по маршруту № 3 в сторону остановки «Ул. Кабардинская». Водитель общественного транспорта применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
В результате инцидента вагон съехал с рельсов, заблокировав движение на данном участке. Пассажиры и водители за медпомощью не обращались. Хотя удар был такой силы, что кабина трамвая была практически снесена. Ход проведения проверки по факту ДТП взяла на контроль прокуратура области.