В Волгограде запустили трамваи после ДТП с грузовиком

В результате инцидента вагон съехал с рельсов, заблокировав движение на данном участке. Пассажиры и водители за медпомощью не обращались. Хотя удар был такой силы, что кабина трамвая была практически снесена. Ход проведения проверки по факту ДТП взяла на контроль прокуратура области.