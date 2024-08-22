Выбрали место для встречи без посторонних глаз? Где перед исчезновением видели королеву красоты из Бурятии Сэсэг Буинову

Больше четырех месяцев в столице Бурятии разыскивают пропавших без вести Сэсэг Буинову и Станислава Норбоева. Вечером 11 апреля 30-летняя мать двоих детей, финалистка конкурса «Миссис Бурятия — 2024» и владелица магазина детских товаров взяла пару заявок в сервисе такси, после встретилась с подругами, но попрощавшись с ними, до дома так и не доехала.
Позже следователи выяснили, Сэсэг заехала на парковку ближайшего супермаркета, где ее ждал 26-летний Станислав Норбоев. Познакомились они в ночном клубе, за неделю до случившегося. Парень пересел в автомобиль женщины, где они общались около часа, пока к ним не присоединился некто третий. Затем черный внедорожник тронулся и поехал в сторону промзоны. Именно там во время поисков волонтеры обнаружили брошенные вещи пропавших: женские колготки, мужские трусы и куртку с документами на имя Станислава. Рядом — лужа крови, которая, как выяснили криминалисты, также принадлежит мужчине. Иномарку Сэсэг обнаружили с сорванными госномерами в одном из дворов Улан-Удэ, где не установлено ни одной камеры видеонаблюдения. На стекле обнаружили капли крови — на этот раз самой красавицы.
Основная версия причины исчезновения Сэсэг и Станислава, которое рассматривает следствие — убийство. Главный подозреваемый — неизвестный мужчина, подсевший в автомобиль к паре. Кто он — до сих пор неизвестно. Как и то, где могут находиться Сэсэг и Станислав. Журналист «Комсомолки» специально приехала в Улан-Удэ из соседнего Иркутска, чтобы повторить путь исчезнувшей бурятской королевы красоты и ее знакомого.
Вызываю такси и направляюсь к парковке, где в последний раз видели пару.
— А вам не страшно в такси работать? — спрашиваю водителя.
— В нашем городе ты нигде, как здесь, не заработаешь. Есть риск нарваться на пьяных или буйных, но на мужчину вряд ли нападут. А вот для девушек опасно. Одна уехала таксовать, так и не вернулась. Теперь ее по всем федеральным каналам показывают.
— Неужели работа такси — так прибыльно?
— В выходные ночью только за несколько часов можно заработать до семи тысяч рублей. В будни — до пяти. Многие таксуют между делом.
От кафе, где Сэсэг встречалась с подругами, до супермаркета около 10 минут пути. Ночью — еще быстрее. Оба места находятся по одной улице. В глаза сразу бросается следующее: у магазина, где Сэсэг встретилась со Станиславом, две парковки. Одна асфальтированная, находится прямо под окнами, в поле зрения камер, хорошо освещается и проглядывается из очереди на кассу. Вторая — через дорогу. Там дорожное ограждение с одной стороны и деревянный забор — с другой. Через пару метров — железнодорожные пути. Ни фонарей, ни видеонаблюдения нет. Место для тайной встречи без посторонних глаз. К слову, точка располагается в 15 минутах езды от дома Буиновых, что наталкивает на мысль: адрес был выбран неслучайно, а значит — заранее.
Повторяю путь черного внедорожника Сэсэг. А вот и те самые дорожные камеры, кадр с которых добавили к материалам дела.
— Их у нас в городе много, даже чересчур. Приезжим за раз с десяток штрафов приходит, — смеется водитель. — А знающие, конечно, уже с закрытыми глазами помнят, где притормозить, а где прибавить скорость.
Слова таксиста еще больше вводят в ступор. Если все улицы напичканы камерами, то почему всего лишь пара из них зафиксировала внедорожник? Еще несколько минут и наш автомобиль резко сворачивает с асфальта на широкую дорогу промзоны. Однако, чтобы найти тот самый склон, где обнаружили главные улики по делу бурятской королевы красоты, требуется еще почти час поисков и помощь работяг. Небольшой пятак земли исполосован следами от шин и местами покрыт застывшим бетоном. Кто знает, может, появись он тут раньше, зацепок бы и вовсе не нашли. Склон же зарос зеленой травой.
— Заливают где-то фундамент, а излишки сливают здесь, — вышел ко мне навстречу охранник, работающий на нефтебазе в паре метров отсюда. — По ночам сюда молодежь любит на машинах приезжать. Непонятно только ради чего: свалка, дорога плохая, так еще пахнет падалью.
— А почему не прогоняете? — интересуюсь.
— Мой вагончик в противоположном углу нефтебазы находится. Даже если бы захотел, ничего не услышал.
— А как же ваши камеры, фонари? — показываю пальцем на столб у бетонного забора.
— Они очень давно не работают. Ничего ценного на территории нет. Ночью здесь хоть глаз выколи. Да и ни одной живой души на ближайший километр. Только, если машина мимо не проедет, в сторону садоводства или наоборот.
Значит ли это, что к этому месту некто направлялся намеренно? Может быть, подозрительный незнакомец, который подсел к Сэсэг и Станиславу, заставил их приехать именно сюда?
Следующий адрес в маршруте — дом, возле которого был брошен автомобиль Буиновых. Ведь, если Сэсэг и Станислава убили, то преступник специально перегнал авто, чтобы запутать следствие.
— Среди соседей похожих машин 2−3 штуки, а черного цвета — еще больше. Немудрено, что мы ничего не заметили, — рассуждает гуляющая на детской площадке мамочка. — Обычно у нас все свои. Только иногда паркуются люди, которые смотрят квартиры в соседней новостройке. Любопытно, но никто не видел, кто приехал именно на этой. В целом район у нас хороший, гуляк и хулиганов нет. В округе проживают семьи с детьми.
На следующий день после исчезновения Сэсэг, примерно в 6:30, в километре от внедорожника включился ее телефон. С него вышли в сеть и снова выключили. Это место — крупный торговый центр с большой парковкой. Но смартфон пропавшей так и не нашли. Тем временем, иномарку Станислава, по словам его двоюродной сестры, обнаружили возле квартиры, которую тот снимал.
В целом маршрут Сэсэг с учетом остановок занял у меня чуть больше часа. Неизвестный, заинтересованный в исчезновении Сэсэг и Станислава, быстро мог за ночь, не привлекая внимания, объехать эти адреса и успеть замести следы.
Какую неизвестную ранее улику обнаружили следователи по делу королевы красоты из Бурятии, журналисту КП-Иркутск раскрыл муж Сэсэг Буиновой. Читайте об этом в части 3.