Выбрали место для встречи без посторонних глаз? Где перед исчезновением видели королеву красоты из Бурятии Сэсэг Буинову

Позже следователи выяснили, Сэсэг заехала на парковку ближайшего супермаркета, где ее ждал 26-летний Станислав Норбоев. Познакомились они в ночном клубе, за неделю до случившегося. Парень пересел в автомобиль женщины, где они общались около часа, пока к ним не присоединился некто третий. Затем черный внедорожник тронулся и поехал в сторону промзоны. Именно там во время поисков волонтеры обнаружили брошенные вещи пропавших: женские колготки, мужские трусы и куртку с документами на имя Станислава. Рядом — лужа крови, которая, как выяснили криминалисты, также принадлежит мужчине. Иномарку Сэсэг обнаружили с сорванными госномерами в одном из дворов Улан-Удэ, где не установлено ни одной камеры видеонаблюдения. На стекле обнаружили капли крови — на этот раз самой красавицы.