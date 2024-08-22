Телефонные мошенники лишили самарца 1,4 миллиона рублей

Самарцу поступил звонок от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником сотовой связи. «Представитель сотового оператора» заявил, что срок использования договора на номер телефона истекает, поэтому нужно продлить пользовательское соглашение. Для этого достаточно продиктовать код из СМС, которое придёт на телефон мужчине. Самарец поверил лже-сотруднику сотового оператора, и когда на его номер пришло СМС сообщение с кодом, сообщил его мошенниук. После этого со счета мужчины было списано порядка 1 400 000 рублей.