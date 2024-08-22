Телефонные мошенники лишили самарца 1,4 миллиона рублей

57-летний житель Самары стал жертвой телефонного мошенничества, попавшись на уловку «продлите договор на номер телефона».
Самарцу поступил звонок от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником сотовой связи. «Представитель сотового оператора» заявил, что срок использования договора на номер телефона истекает, поэтому нужно продлить пользовательское соглашение. Для этого достаточно продиктовать код из СМС, которое придёт на телефон мужчине. Самарец поверил лже-сотруднику сотового оператора, и когда на его номер пришло СМС сообщение с кодом, сообщил его мошенниук. После этого со счета мужчины было списано порядка 1 400 000 рублей.
Только после этого самарец понял, что его обманул мошенник, и обратился в полицию. По факту мошенничества заведено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские призывают быть бдительными и остерегаться мошеннических схем с использованием сотовой связи.