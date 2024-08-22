В Ростовской области нашли братьев-школьников, которых искали почти сутки

В Ростовской области нашли братьев-школьников, которые пропали 21 августа. Об этом 22 августа рассказали в региональном управлении СК России.
По данным ведомства, противоправные действия в отношении детей не совершались. В ближайшее время следователи опросят их об обстоятельствах исчезновения.
— Также следователем будут тщательно проверены причины ухода детей из дома и взаимоотношения в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, мальчики вышли из дома в неизвестном направлении и не вернулись. Их мать рассказывала «КП-Ростов-на-Дону», что сыновья должны были пойти к парикмахеру.