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В Ростовской области нашли братьев-школьников, которых искали почти сутки

Следователи опросят найденных 9-летнего и 14-летнего братьев, которых искали с 21 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области нашли братьев-школьников, которые пропали 21 августа. Об этом 22 августа рассказали в региональном управлении СК России.

По данным ведомства, противоправные действия в отношении детей не совершались. В ближайшее время следователи опросят их об обстоятельствах исчезновения.

— Также следователем будут тщательно проверены причины ухода детей из дома и взаимоотношения в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, мальчики вышли из дома в неизвестном направлении и не вернулись. Их мать рассказывала «КП-Ростов-на-Дону», что сыновья должны были пойти к парикмахеру.