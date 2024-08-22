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Отправленный на Украину датчанин добился разрыва контракта с Минобороны

Суд признал недействительным контракт с Минобороны России гражданина Дании, который «неожиданно для себя» был отправлен в зону военной операции, следует из карточки дела. Информацию подтвердил РБК адвокат датчанина Роман Попов.

Источник: Елена Афонина/ТАСС

Иностранцу 33 года, он работал музыкантом. В Россию приехал прошлым летом, так как не был согласен с ценностями Европы и был недоволен «ухудшением политического климата», рассказывал ранее РБК Попов.

До октября у мужчины действовал временный вид на жительство. Когда срок подходил к концу, датчанин обратился за продлением ВНЖ, но процесс затянулся. Поэтому он обратился в Минобороны, думая, что это позволит ему получить гражданство и остаться в России. В январе 2024 года мужчину уведомили о продлении ВНЖ, но к тому моменту его отправили в зону боевых действий.