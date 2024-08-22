Отправленный на Украину датчанин добился разрыва контракта с Минобороны

До октября у мужчины действовал временный вид на жительство. Когда срок подходил к концу, датчанин обратился за продлением ВНЖ, но процесс затянулся. Поэтому он обратился в Минобороны, думая, что это позволит ему получить гражданство и остаться в России. В январе 2024 года мужчину уведомили о продлении ВНЖ, но к тому моменту его отправили в зону боевых действий.