Выпускницы Омского политеха получили 1 млн рублей на создание пива

Выпускницы Омского политеха создают новую технологию для производства безалкогольного крафтового пива. Они получили грант в 1 миллион рублей в конкурсе «Студенческий стартап».
Команда состоит из Анастасии Грошевой, Кристины Линде и Софьи Вейсерт. Они используют специальные ферменты и математическое моделирование, чтобы улучшить процесс ферментации пивного сусла.
Эти методы помогают создавать безалкогольное пиво высокого качества с необычными вкусами. Ферменты ускоряют разложение крахмала и белков, улучшая брожение. Математическое моделирование позволяет предсказать, как разные дозы ингредиентов повлияют на процесс.
Разработанное пиво будет иметь насыщенный вкус, который редко встречается у безалкогольных сортов. Кроме того, такая технология увеличивает срок хранения напитка и снижает производственные расходы.
«Наша разработка может повысить конкурентоспособность малых пивоварен, предлагая полноценный продукт с богатым вкусом и ароматом», — отметила выпускница художественно-технологического факультета ОмГТУ Анастасия Грошева.
Команда уже провела тесты на качество и безопасность и продолжает эксперименты с хмелем и добавками, чтобы создать разные варианты вкуса. В ближайшее время они будут работать над улучшением процесса с помощью математического моделирования.