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Выпускницы Омского политеха получили 1 млн рублей на создание пива

Разработчики планируют получить безалкогольный продукт с уникальным вкусом.

Источник: Комсомольская правда

Выпускницы Омского политеха создают новую технологию для производства безалкогольного крафтового пива. Они получили грант в 1 миллион рублей в конкурсе «Студенческий стартап».

Команда состоит из Анастасии Грошевой, Кристины Линде и Софьи Вейсерт. Они используют специальные ферменты и математическое моделирование, чтобы улучшить процесс ферментации пивного сусла.

Эти методы помогают создавать безалкогольное пиво высокого качества с необычными вкусами. Ферменты ускоряют разложение крахмала и белков, улучшая брожение. Математическое моделирование позволяет предсказать, как разные дозы ингредиентов повлияют на процесс.

Разработанное пиво будет иметь насыщенный вкус, который редко встречается у безалкогольных сортов. Кроме того, такая технология увеличивает срок хранения напитка и снижает производственные расходы.

«Наша разработка может повысить конкурентоспособность малых пивоварен, предлагая полноценный продукт с богатым вкусом и ароматом», — отметила выпускница художественно-технологического факультета ОмГТУ Анастасия Грошева.

Команда уже провела тесты на качество и безопасность и продолжает эксперименты с хмелем и добавками, чтобы создать разные варианты вкуса. В ближайшее время они будут работать над улучшением процесса с помощью математического моделирования.