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В больнице скончался кайтсерфер, покалечившийся во время урагана под Волгоградом

Кайтсерфер попал в реанимацию после урагана 12 августа и скончался спустя 10 дней.

Источник: Комсомольская правда

В реанимации больницы имени Фишера в Волжском скончался 58-летний мужчина, получивший тяжелые травмы во время внезапно налетевшего урагана 12 августа, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве. Сложные переломы волгоградец получил после занятий кайтсерфингом в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. 10 дней он провел в реанимации, где врачи боролись за его жизнь.

— Несмотря на проводимую терапию, из-за тяжести состояния, мужчина скончался в отделении реанимации, — рассказали в комитете здравоохранения региона.

Ураганный ветер и пыльная буря, которые внезапно обрушились на Волгоград и пригород 12 августа, привели к еще одной трагедии. Погибли кайтсерфер и сапбордист. Тело пропавшего в ураган 33-летнего сапбордиста нашли только спустя неделю возле ГЭС.

медицина