В больнице скончался кайтсерфер, покалечившийся во время урагана под Волгоградом

В реанимации больницы имени Фишера в Волжском скончался 58-летний мужчина, получивший тяжелые травмы во время внезапно налетевшего урагана 12 августа, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве. Сложные переломы волгоградец получил после занятий кайтсерфингом в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. 10 дней он провел в реанимации, где врачи боролись за его жизнь.