В больнице скончался кайтсерфер, покалечившийся во время урагана под Волгоградом

В реанимации больницы имени Фишера в Волжском скончался 58-летний мужчина, получивший тяжелые травмы во время внезапно налетевшего урагана 12 августа, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве. Сложные переломы волгоградец получил после занятий кайтсерфингом в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. 10 дней он провел в реанимации, где врачи боролись за его жизнь.
— Несмотря на проводимую терапию, из-за тяжести состояния, мужчина скончался в отделении реанимации, — рассказали в комитете здравоохранения региона.
Ураганный ветер и пыльная буря, которые внезапно обрушились на Волгоград и пригород 12 августа, привели к еще одной трагедии. Погибли кайтсерфер и сапбордист. Тело пропавшего в ураган 33-летнего сапбордиста нашли только спустя неделю возле ГЭС.