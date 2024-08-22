СМИ назвали возможную причину крушения яхты миллиардера Линча

Такого мнения придерживается директор Центра аэрокосмической метеорологии и климатологии ВВС Италии Аттилио Ди Диодато, который считает, что, скорее всего, на яхту внезапно обрушился «сильный нисходящий поток воздуха», который может образоваться во время грозы. Еще одной возможной причиной кораблекрушения назван водяной смерч. Ди Диодато добавил, что накануне трагедии его ведомство предупредило моряков о предстоящих штормах и сильном ветре. По словам местных жителей, опрошенных газетой, ветер был такой силы, что «ощущался как землетрясение».