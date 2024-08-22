СМИ назвали возможную причину крушения яхты миллиардера Линча

Такого мнения придерживается директор Центра аэрокосмической метеорологии и климатологии ВВС Италии Аттилио Ди Диодато, который считает, что, скорее всего, на яхту внезапно обрушился «сильный нисходящий поток воздуха», который может образоваться во время грозы. Еще одной возможной причиной кораблекрушения назван водяной смерч. Ди Диодато добавил, что накануне трагедии его ведомство предупредило моряков о предстоящих штормах и сильном ветре. По словам местных жителей, опрошенных газетой, ветер был такой силы, что «ощущался как землетрясение».
При этом, по словам производителей яхты, судно Bayesian было крайне надежным.
«Это [происшествие] сводит меня с ума. Если следовать всем установленным процедурам [по технике безопасности], эта лодка непотопляема», — заявил газете Джованни Костантино, исполнительный директор итальянской компании Sea Group, которая в 2022 году купила компанию Perini, построившую яхту Bayesian.
Костантино добавил, что яхта была специально спроектирована таким образом, чтобы у нее была высокая мачта — вторая в мире по высоте. По его словам, Bayesian — очень надежная и безопасная яхта, которая может крениться даже на 75 градусов, не опрокидываясь.
Также он сказал, что стандартная процедура в такой шторм — включить двигатель, поднять якорь и развернуть судно по ветру, опустив киль для большей устойчивости, закрыть двери и собрать гостей в главном зале на палубе.
56-метровая суперъяхта Bayesian затонула 19 августа из-за сильного шторма. На борту судна находились 10 членов экипажа и 12 пассажиров. На данный момент обнаружены тела пяти погибших, в числе которых британский миллиардер Майк Линч и его дочь Ханна.