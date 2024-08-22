Главе СКР доложат об обстоятельствах заражения детей в детсаду в Перми

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки о массовом заболевании детей в детском саду в Перми. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем telegram-канале.
Напомним, на прошлой неделе заболели несколько воспитанников детсада № 411 «Планета “Здорово” на улице Целинной. По данным краевого Роспотребнадзора, среди детей было зарегистрировано три случая заболевания острой кишечной инфекцией.
Ведомство выдало предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, а также обследовании пищеблока. За контактными детьми и сотрудниками детсада организовали медицинское наблюдение.
Сейчас по данному факту организована процессуальная проверка. Руководителю регионального Следственного управления Денису Головкину поручено доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.