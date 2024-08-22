Экс-главу облправительства Виктора Кудряшова этапировали в Самару

Господина Кудряшова поместили под стражу в ноябре 2023 года после возбуждения уголовного дела по превышению должностных полномочий при строительстве станции самарского метрополитена. В январе 2024 года уголовное дело против Виктора Кудряшова взял под свою юрисдикцию центральный аппарат МВД РФ. В феврале бывшего первого вице-губернатора Самарской области этапировали в московское СИЗО "Медведково, где он содержался не в спецблоке, а в общей камере, где находилось еще 17 человек. Октябрьский районный суд Самары 12 августа продлил ему содержание под стражей до ноября 2024 года. Тогда же стало известно, что уголовное дело возвращено в ГСУ ГУ МВД по Самарской области, после чего экс-премьера должны были этапировать назад в Самару.