Поехали в парикмахерскую и пропали на сутки: В неожиданном месте нашли братьев-школьников из Ростовской области

В Ростовской области завершились поиски двух братьев-школьников. 9-летний Дмитрий и 14-летний Роман (имена изменены — прим.ред.) пропали 21 августа. В тот же день к поискам подключились правоохранители.
ДОМОЙ НЕ ПРИШЛИ, НА ЗВОНКИ НЕ ОТВЕЧАЛИ.
Мать и отец сразу начали бить тревогу. Родители испугались, что произошло что-то серьезное. Сыновья никогда раньше не убегали из дома, ссор в семье не было.
По словам матери мальчиков, около 13 часов они отправились в парикмахерскую — ближайшая находится в поселке по соседству. Дима и Рома взяли с собой мобильник и пошли к автобусу. Приблизительно за 20 — 30 минут они должны были добраться до места.
Женщина рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что в 13.20 поговорила с сыновьями по телефону. Дети сказали, что направляются в парикмахерскую, с ними все в порядке.
Однако ни в салоне, ни дома мальчики после этого разговора не появились. На звонки не отвечали. Телефон был отключен.
ОПРАШИВАЛИ СВИДЕТЕЛЕЙ, ПРОСМАТРИВАЛИ КАМЕРЫ.
Родители поговорили с друзьями мальчиков. Но приятели понятия не имели, где находятся и куда могли пойти братья. Отец и мать тут же подали заявление в полицию.
Сотрудники опрашивали возможных свидетелей, просматривали записи с камер наблюдения. Через пару часов в заброшенном здании люди нашли самокат и велосипед братьев. Оба были аккуратно приставлены к стене. Хозяев транспорта поблизости не оказалось.
Поиски продолжались всю ночь и первую половину следующего дня. 22 августа оперативники наконец разыскали школьников. К счастью, никакие опасности им все это время не грозили.
«РУГАТЬ НЕ БУДЕМ».
По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», мальчики почти сутки находились в паре метров от дома.
— Прятались на чердаке. Вероятно, нахулиганили и боялись идти домой.
Родители братьев выдохнули, но еще не до конца отошли от шока.
— Главное — нашлись! Живые, здоровые — это важнее всего! Конечно, ругать ребят не будем. Как можно… — говорит мама мальчиков, едва сдерживая слезы.
ОФИЦИАЛЬНО.
В СУ СКР по Ростовской области подтвердили, что противоправных действий в отношении братьев не совершалось.
— В ближайшее время дети будут опрошены следователем об обстоятельствах их безвестного отсутствия. Также следователем будут тщательно проверены причины ухода детей из дома и взаимоотношения в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в региональном следкоме.
Ситуацию прокомментировали и в региональном управлении МВД.
— Дети были переданы родителям. Сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу, напомнив о важности соблюдения правил безопасности и необходимости сообщать родителям о своих планах.