«Жили вдвоем в деревенском доме»: стали известны подробности о семье пропавшего в Забайкалье 5-летнего мальчика

Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала, что в селе Мангут волонтеры включают аудиозапись голоса мамы пропавшего мальчика. Душераздирающее видео облетело соцсети. Женщина плачущим голосом зовёт сына и просит выйти к маме. Поисковики надеются, что ребенок услышит мамин голос и выйдет на встречу. На розыске мальчика задействованы более сотни человек. Также привлекали кинологов с собаками. Они уловили запах мальчика у реки, после чего ее стали прочесывать водолазы.