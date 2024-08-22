«Жили вдвоем в деревенском доме»: стали известны подробности о семье пропавшего в Забайкалье 5-летнего мальчика

20 августа в селе Мангут Кыринского района Забайкальского края бесследно исчез 5-летний мальчик. На его поиски брошены силы волонтеров, местных жителей, МЧС и полицейский, но пока найти ребенка не удалось. О семье дошкольника, до этого момента, было известно мало. 20 августа глава района Любовь Сакияева рассказала корреспонденту «Чита. Ру» раскрыла немного подробностей из жизни пропавшего ребенка.
— Семья переехала в район недавно. Жили вдвоем в деревенском доме — мама и ребенок, — поделилась Любовь Сакияева.
О том, где до этого проживал мальчик с матерью она не сообщила. Когда стало известно о пропаже дошкольника, на его поиски сразу бросили все возможные силы. По словам Сакияевой, после утреннего звонка замгубернатору Забайкальского края к сельской реке Онон выехали водолазы.
— Говорят, что мальчик немного любил одиночество, — отметила глава Кыринского района.
Также она добавила, что круглосуточно держит связь с поисковиками и оперативно получает информацию.
Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала, что в селе Мангут волонтеры включают аудиозапись голоса мамы пропавшего мальчика. Душераздирающее видео облетело соцсети. Женщина плачущим голосом зовёт сына и просит выйти к маме. Поисковики надеются, что ребенок услышит мамин голос и выйдет на встречу. На розыске мальчика задействованы более сотни человек. Также привлекали кинологов с собаками. Они уловили запах мальчика у реки, после чего ее стали прочесывать водолазы.