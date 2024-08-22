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Украина атаковала паром с топливными цистернами в Керченском проливе: начался пожар

В четверг, 22 августа, киевский режим атаковал паром с топливными цистернами в Керченском проливе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим попытался совершить очередную попытку теракта на территории Кубани. Украинские военные атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами. Уточняется, что это произошло в порту «Кавказ». В кубанском оперштабе добавили, что на месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

«Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на вторник, 20 августа, средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Крымом.

Как сообщалось ранее, ночью 16 августа украинская армия в очередной раз пыталась атаковать Крымский мост. Над Керчью было сбито 12 тактических ракет ATACMS. Как сообщили в Минобороны России, все они были успешно уничтожены. После атаки в Керчи объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.