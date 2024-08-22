Украина атаковала паром с топливными цистернами в Керченском проливе: начался пожар

Как сообщалось ранее, ночью 16 августа украинская армия в очередной раз пыталась атаковать Крымский мост. Над Керчью было сбито 12 тактических ракет ATACMS. Как сообщили в Минобороны России, все они были успешно уничтожены. После атаки в Керчи объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.