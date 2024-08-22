Экс-главе АО «Транснефть — Верхняя Волга» дали девять лет колонии за взятки

Следствием и судом установлено, что в период с 2013 по 2021 год Левин с целью получения взяток привлек своих подчиненных в качестве посредников для поиска фирм, выполняющих подрядные работы. Согласно разработанной схеме, подчиненные получали в виде взяток 5−10% от суммы заключенных контрактов, обещая создать преимущественные условия участия в аукционах, обеспечив беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство в работе с АО «Транснефть-Верхняя Волга». Полученные деньги они передавали обвиняемому, которыми тот распорядился по своему усмотрению. Общая сумма взяток превысила 60 миллионов рублей.