Экс-главе АО «Транснефть — Верхняя Волга» дали девять лет колонии за взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Бывший генеральный директор АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрий Левин осужден на 9 лет колонии строгого режима за получение взяток на сумму свыше 60 миллионов рублей, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что в период с 2013 по 2021 год Левин с целью получения взяток привлек своих подчиненных в качестве посредников для поиска фирм, выполняющих подрядные работы. Согласно разработанной схеме, подчиненные получали в виде взяток 5−10% от суммы заключенных контрактов, обещая создать преимущественные условия участия в аукционах, обеспечив беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство в работе с АО «Транснефть-Верхняя Волга». Полученные деньги они передавали обвиняемому, которыми тот распорядился по своему усмотрению. Общая сумма взяток превысила 60 миллионов рублей.
«Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 70 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении одного из посредников судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, в отношении двоих уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием.
Противоправные действия обвиняемого выявлены в ходе совместных оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ по региону и службой безопасности ПАО «Транснефть». Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). В ходе следствия на имущество Левина наложен арест в размере свыше 100 миллионов рублей.