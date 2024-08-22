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В Ростовской области в реке Северский Донец утонул 34-летний мужчина

Тело умершего мужчины достали из реки Северский Донец в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Каменском районе Ростовской области из реки Северский Донец извлекли тело 34-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в экстренном ведомстве, перед гибелью мужчина отдыхал в компании друзей. Отдыхающие выпивали и не сразу заметили отсутствие товарища, который в какой-то момент зашел в воду и не вернулся.

Инцидент случился накануне вечером, но подняли из воды умершего сегодня, 22 августа. По данным МЧС, это уже 48 гибель на воде с начала лета.

Жителей региона просят быть осторожными во время отдыха у водоемов. Выбирать следует только специально оборудованные места, также нельзя злоупотреблять алкоголем перед плаванием.