В Ростовской области в реке Северский Донец утонул 34-летний мужчина

В Каменском районе Ростовской области из реки Северский Донец извлекли тело 34-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в экстренном ведомстве, перед гибелью мужчина отдыхал в компании друзей. Отдыхающие выпивали и не сразу заметили отсутствие товарища, который в какой-то момент зашел в воду и не вернулся.
Инцидент случился накануне вечером, но подняли из воды умершего сегодня, 22 августа. По данным МЧС, это уже 48 гибель на воде с начала лета.
Жителей региона просят быть осторожными во время отдыха у водоемов. Выбирать следует только специально оборудованные места, также нельзя злоупотреблять алкоголем перед плаванием.