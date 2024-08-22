У Черного моря заметили несколько самолетов-разведчиков США

Данные портала свидетельствуют, что самолеты некоторое время кружили у побережья Черного моря. Разведчики также пролетали над территорией Румынии, Молдавии, Болгарии и Турции.
Речь идет о трех самолетах: Boeing E-3A Sentry, Boeing RC-145V Rivet Joint и Boeing P-8A Poseidon.
Американские беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Как подчеркивали ранее в Министерстве обороны России, эти дроны проводят разведку и наводят на цели высокоточное оружие, которое западные страны передают ВСУ для нанесения ударов. Таким образом, можно говорить о большой вовлеченности США и стран НАТО в украинский конфликт на стороне Киева.
В оборонном ведомстве добавили, что такая активность кратно повышает риск инцидентов с участием летательных аппаратов ВКС, что увеличивает риск прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией.