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У Черного моря заметили несколько самолетов-разведчиков США

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Как минимум три американских разведывательных самолета были замечены у берегов Черного моря, информацию об этом подтверждает портал Flightradar.

Источник: Reuters

Данные портала свидетельствуют, что самолеты некоторое время кружили у побережья Черного моря. Разведчики также пролетали над территорией Румынии, Молдавии, Болгарии и Турции.

Речь идет о трех самолетах: Boeing E-3A Sentry, Boeing RC-145V Rivet Joint и Boeing P-8A Poseidon.

Американские беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Как подчеркивали ранее в Министерстве обороны России, эти дроны проводят разведку и наводят на цели высокоточное оружие, которое западные страны передают ВСУ для нанесения ударов. Таким образом, можно говорить о большой вовлеченности США и стран НАТО в украинский конфликт на стороне Киева.

В оборонном ведомстве добавили, что такая активность кратно повышает риск инцидентов с участием летательных аппаратов ВКС, что увеличивает риск прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией.