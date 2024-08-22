У Черного моря заметили несколько самолетов-разведчиков США

Американские беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Как подчеркивали ранее в Министерстве обороны России, эти дроны проводят разведку и наводят на цели высокоточное оружие, которое западные страны передают ВСУ для нанесения ударов. Таким образом, можно говорить о большой вовлеченности США и стран НАТО в украинский конфликт на стороне Киева.