Что известно об атаке на паром с топливными цистернами в порту «Кавказ»

Информация о числе членов экипажа парома, возможных погибших, пострадавших уточняется.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
- Атака ВСУ произошла в 16:30 мск.
- Начался пожар, его площадь уточняется. Известно, что возгоранию присвоили третий ранг.
- На атакованном пароме находилось 30 цистерн с топливом.
- На месте работают 12 пожарных расчетов, 3 бригады ССМП, спасатели АСС Темрюкского района, спасатели «Кубань-спас», также туда направили пожарный поезд. В целом привлечены 101 человек, 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 13 единиц техники.
- В оперативном штабе Краснодарского края предупредили житeлей о запрете пyбликаций, фотo, видео и распростpaнении информации в coциальных сетях, связанных с paботой средств ПВO.