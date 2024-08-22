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Что известно об атаке на паром с топливными цистернами в порту «Кавказ»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атaковали пришвартованный в порту Кавказ железнодорожный пaром с топливными цистернaми, он затонул.

Источник: РИА "Новости"

Информация о числе членов экипажа парома, возможных погибших, пострадавших уточняется.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

  • Атака ВСУ произошла в 16:30 мск.
  • Начался пожар, его площадь уточняется. Известно, что возгоранию присвоили третий ранг.
  • На атакованном пароме находилось 30 цистерн с топливом.
  • На месте работают 12 пожарных расчетов, 3 бригады ССМП, спасатели АСС Темрюкского района, спасатели «Кубань-спас», также туда направили пожарный поезд. В целом привлечены 101 человек, 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 13 единиц техники.
  • В оперативном штабе Краснодарского края предупредили житeлей о запрете пyбликаций, фотo, видео и распростpaнении информации в coциальных сетях, связанных с paботой средств ПВO.