Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отправил в СИЗО преподавателя РУДН за организацию незаконной миграции

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда за организацию незаконной миграции нигерийцев в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: Агентство «Москва»

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонду на срок 2 месяца, то есть до 8 ноября 2024 года», — сказал собеседник агентства.

Мужчине вменяется организация незаконного въезда иностранных граждан в Россию группой лиц по предварительному сговору, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как уточняет пресс-служба суда со ссылкой на следствие, преподаватель вместе с соучастниками искал иностранцев и россиян, готовых вступить в фиктивный брак за деньги. Согласившимся они объясняли, как себя ввести при заключении брака, чтобы сотрудники ЗАГСа ничего не заподозрили. Благодаря фиктивным бракам иностранцы оформляли РВП, ВНЖ и гостевые визы. В суде добавили, что подобные незаконные услуги оказывались преимущественно нигерийцам.

Ранее в пресс-службе вуза рассказали РИА Новости, что задержанный преподаватель работал на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, а причина его задержания никак не связана с его деятельностью в университете. Там же подчеркнули, что научный руководитель характеризует задержанного как спокойного и интеллигентного молодого человека.