Суд отправил в СИЗО преподавателя РУДН за организацию незаконной миграции

Как уточняет пресс-служба суда со ссылкой на следствие, преподаватель вместе с соучастниками искал иностранцев и россиян, готовых вступить в фиктивный брак за деньги. Согласившимся они объясняли, как себя ввести при заключении брака, чтобы сотрудники ЗАГСа ничего не заподозрили. Благодаря фиктивным бракам иностранцы оформляли РВП, ВНЖ и гостевые визы. В суде добавили, что подобные незаконные услуги оказывались преимущественно нигерийцам.