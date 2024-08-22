Суд отправил в СИЗО преподавателя РУДН за организацию незаконной миграции

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонду на срок 2 месяца, то есть до 8 ноября 2024 года», — сказал собеседник агентства.
Мужчине вменяется организация незаконного въезда иностранных граждан в Россию группой лиц по предварительному сговору, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Как уточняет пресс-служба суда со ссылкой на следствие, преподаватель вместе с соучастниками искал иностранцев и россиян, готовых вступить в фиктивный брак за деньги. Согласившимся они объясняли, как себя ввести при заключении брака, чтобы сотрудники ЗАГСа ничего не заподозрили. Благодаря фиктивным бракам иностранцы оформляли РВП, ВНЖ и гостевые визы. В суде добавили, что подобные незаконные услуги оказывались преимущественно нигерийцам.
Ранее в пресс-службе вуза рассказали РИА Новости, что задержанный преподаватель работал на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, а причина его задержания никак не связана с его деятельностью в университете. Там же подчеркнули, что научный руководитель характеризует задержанного как спокойного и интеллигентного молодого человека.