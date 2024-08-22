Сын умер, пятеро попали в больницу: Под Ростовом осудили многодетную мать, которая села за руль без прав и попала в ДТП

В Ремонтненском районе Ростовской области перед судом предстала 37-летняя женщина. В апреле она села за руль чужого авто и попала в ДТП. В результате ее пятилетний сын, который находился в иномарке, скончался на месте происшествия.
«МАМУ ПРОВЕДАЮ, ВНУКИ БАБУШКУ НАВЕСТЯТ».
Соседи называют Оксану спокойной и неконфликтной. После развода она сама воспитывала трех детей. Две дочери окончили восьмой и девятый классы, а маленькому сыну еще только пять лет.
По словам источника, в тот выходной апрельский день 37-летняя многодетная мама принимала дома гостей — мужчин из района по соседству.
44-летний и 56-летний приятели заявились к Оксане с алкоголем. Какое-то время компания оживленно болтала и выпивала. Потом один из гостей предложил женщине небольшое приключение — поездку в соседний район.
Оксана согласилась. В этом районе жила ее мать. Судя по всему, дончанка хотела навестить женщину. Она не стала оставлять детей до и взяла их с собой в поездку.
Трое взрослых и столько же детей отправились в путь. На трассе по направлению к селу Дубовское водитель почувствовал недомогание. По предварительным данным, он попросил Оксану сесть за руль вместо него. У пассажирки не было прав, но она зачем-то согласилась.
В какой-то момент водитель не справилась с управлением. Машина слетела с дороги в кювет. В результате аварии пятилетний сын женщины скончался на месте. Она сама, двое дочерей и приятели попали в больницу.
ОФИЦИАЛЬНО.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, в на дончанку завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».
— В суде ее вину признали. ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года, — прокомментировала и СУ СК по Ростовской области. Приговор в законную силу не вступил.