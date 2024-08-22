Сын умер, пятеро попали в больницу: Под Ростовом осудили многодетную мать, которая села за руль без прав и попала в ДТП

— В суде ее вину признали. ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года, — прокомментировала и СУ СК по Ростовской области. Приговор в законную силу не вступил.