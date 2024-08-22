Российские морпехи уничтожили разведгруппу ВСУ из 12 человек в Курской области

«В районе села Медовое Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ уничтожена мобильная разведгруппа ВСУ из 12 человек, уничтожена бронемашина “Козак”, захвачено натовское оружие, в частности 5,56-миллиметровый бельгийско-американский ручной пулемет M249 SAW», — заявил «РИА Новости» представитель силовых структур.
Также он рассказал, что украинские подразделения на курском направлении прячут опознавательные знаки на технике брезентом.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские военные обнаружили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в 1 км от населенного пункта Скрыльевка в Курской области.
До этого, 14 августа, «Известия» показали работу российской армии по уничтожению диверсионно-разведывательной группы ВСУ в приграничье Курской области. Огонь велся гранатометами и подствольниками. Всего во время данной операции были уничтожены четыре боевика.
6 августа украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ в Курской области продолжается. С начала боевых действий противник потерял свыше 4,7 тыс. боевиков.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.