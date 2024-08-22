В Батайске при столкновении двух иномарок пострадали два человека

В Ростовской области в ДТП столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в управлении ГАИ по региону. Авария произошла 22 августа в городе Батайске на улице Пушкина.
По предварительной информации ведомства, 38-летний водитель «Мерседес Бенц» не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 31-летний водитель.
От сильного столкновения транспортные средства сильно смяло. Оба водителя с травмами отправились в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.