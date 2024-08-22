Хуситы заявили об атаках на судна в Красном море и Аденском заливе

КАИР, 22 авг — РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов) заявили, что осуществили успешные атаки на два судна в Красном море и Аденском заливе.
«Йеменские вооруженные силы выполнили две операции в Красном море и Аденском заливе. В ходе первой операции атаковано судно SOUNION, принадлежащее связанной с Израилем компании, за нарушение запрета на заход в порты оккупированной Палестины. По судну нанесен прямой точный удар в Красном море, оно может затонуть», — говорится в заявлении официального представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа.
Согласно заявлению, в ходе второй операции было поражено судно Sw North Wind I в Аденском заливе.
По утверждениям хуситов, при ударах использовались беспилотники, крылатые и баллистические ракеты и другие виды вооружений.
По данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, танкер SOUNION ходит под флагом Греции, а сухогруз Sw North Wind I — под флагом Панамы.
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркивали, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена.