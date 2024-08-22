Хуситы заявили об атаках на судна в Красном море и Аденском заливе

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркивали, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена.