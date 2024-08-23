В Курской области сожгли французский ЗРК Crotale, охотившийся на вертолеты

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» уничтожили французский ЗРК Crotale в Курской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апти Алаудинов.
«Сожгли ЗРК Crotale, который выехал, чтобы поймать наши вертолеты, которые шли для нанесения удара по Мартыновке», — рассказал Алаудинов. Он уточнил, что французский комплекс ПВО стоит восемь миллионов евро, а поразили его FPV-дроном за 60 тысяч рублей.
Всего за день, по словам Апти Алаудинова, на их участке были уничтожены восемь единиц техники, из которых один танк, три ББМ и различный транспорт. Это совместная работа 30 полка, спецназа «Ахмат», 2-й бригады спецназа и 810-й бригады морской пехоты ЧФ.