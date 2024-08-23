Что произошло в Иркутске в ночь на 23 августа 2024: последние новости

Космонавт родом из Иркутска отправиться в свой первый полет на МКС в 2025 году. Сергей Микаев вошел в состав экипажа вместе с астронавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Олег Платоновым. Они отправятся на космическую станцию на «Союзе МС-28».