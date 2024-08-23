Что произошло в Иркутске в ночь на 23 августа 2024: последние новости

Житель Чунского района попался на попытке дать взятку госавтоинспектору и отправился в колонию. Ему дали семь лет строго режима. 36-летний мужчина неоднократно садился за руль пьяным и нарушал ПДД.
Космонавт родом из Иркутска отправиться в свой первый полет на МКС в 2025 году. Сергей Микаев вошел в состав экипажа вместе с астронавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Олег Платоновым. Они отправятся на космическую станцию на «Союзе МС-28».
В Иркутске хирурги областной клинической больницы провели операции на сердце трем детям. Для региона это был первый опыт. Медики заменили малышам сердечные клапаны на биологические протезы.
Тренировочный полет пилотажной группы «Русские Витязи» наблюдали сибиряки в небе над Иркутском. Самолеты показали фигуры высшего пилотажа, а пилоты полюбовались видами на столицу региона.