Жители Ейска взыскивают с Минобороны компенсацию ущерба от падения Су-34

В Ейский городской суд Краснодарского края подано шесть заявлений жильцов многоэтажного дома, на который 17 октября 2022 года рухнул самолет Су-34. В качестве ответчика выступает гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк в лице федерального казенного учреждения (ФКУ) «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» Минобороны РФ. Три исковых заявления от семей Бондаренко, Булычевых и Кузьмяк в настоящее время рассмотрены и частично удовлетворены, слушания по остальным продолжаются.
Авиакатастрофа в Ейске произошла 17 октября 2022 года, около 18:00 истребитель-бомбардировщик Су-34 при наборе высоты упал во двор жилого дома, пожар от возгорания топлива и боеприпасов перекинулся на квартиры. В результате авиакатастрофы полностью разрушено 140 квартир, 43 человека ранены, 16 — погибли. Военный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов (ст. 351 УК РФ), затем дело было прекращено в связи с отсутствием события преступления, говорится в судебных актах по искам жильцов пострадавшего дома. Здание было полностью восстановлено за счет краевого бюджета, жильцы получили ключи от квартир в декабре 2023 года.
Пострадавшим семьям присуждены выплаты от 236 тыс. до 935 тыс. руб. в качестве возмещения стоимости уничтоженного имущества — мебели, бытовой техники, автотранспорта. Также пострадавшие просили компенсировать моральный вред — поскольку в момент падения самолета они находились в своих квартирах, в эпицентре событий. Жители дома испытали нравственные страдания «в виде нарушения душевного спокойствия, ощущения ужаса, опасности и страха за свою жизнь, за жизнь детей», говорится в их исках. Заявленные суммы компенсаций морального вреда доходили до 12 млн руб. на одного человека, но Ейский городской суд счел достаточными выплаты от 20 тыс. до 100 тыс. руб. на человека, Краснодарский краевой суд, куда обратились граждане, признал это решение «отвечающим требованиям разумности и справедливости».
Структуры Министерства обороны также пытались обжаловать в апелляции решение Ейского горсуда, не признавая ни одно из требований ответчиков. Военные настаивали, что в результате падения самолета в Ейске был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера — а ликвидация последствий подобных ЧС, по мнению представителей Минобороны, осуществляется за счет средств муниципалитета. Также «не установлена неправомерность действий воинских должностных лиц, ответственных за подготовку воздушного судна», говорится в отзыве военного ведомства. Кроме того, ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» считает себя ненадлежащим ответчиком, поскольку воинская часть, к которой был приписан упавший Су-34, в настоящее время подчиняется другой структуре. Однако суды первой и второй инстанции признали, что на момент аварии владельцем воздушного судна являлось ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа», которое как собственник источника повышенной опасности должно отвечать за нанесенный вред.