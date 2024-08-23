Жители Ейска взыскивают с Минобороны компенсацию ущерба от падения Су-34

Структуры Министерства обороны также пытались обжаловать в апелляции решение Ейского горсуда, не признавая ни одно из требований ответчиков. Военные настаивали, что в результате падения самолета в Ейске был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера — а ликвидация последствий подобных ЧС, по мнению представителей Минобороны, осуществляется за счет средств муниципалитета. Также «не установлена неправомерность действий воинских должностных лиц, ответственных за подготовку воздушного судна», говорится в отзыве военного ведомства. Кроме того, ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» считает себя ненадлежащим ответчиком, поскольку воинская часть, к которой был приписан упавший Су-34, в настоящее время подчиняется другой структуре. Однако суды первой и второй инстанции признали, что на момент аварии владельцем воздушного судна являлось ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа», которое как собственник источника повышенной опасности должно отвечать за нанесенный вред.