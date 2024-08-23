На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту «Кавказ»

ПОСЕЛОК ИЛЬИЧ (Краснодарский край), 23 авг — РИА Новости. Водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта «Кавказ», разворачивают за 13 километров на посту ДПС в посёлке Ильич на Кубани, передаёт корреспондент РИА Новости.
Патруль находится у поста ДПС в 13 километрах он порта «Кавказ». Правоохранители разворачивают водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта.
Перед постом скоплений машин нет. Ориентировочно в 800 метрах находится накопительная площадка для грузовых машин.
В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.