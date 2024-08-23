Суд арестовал квартиру фигуранта дела о теракте на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.