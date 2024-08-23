Суд арестовал квартиру фигуранта дела о теракте на Крымском мосту

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Квартира одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестована по решению суда, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Речь идет о квартире в Ульяновске площадью 63 квадратных метра, ее кадастровая стоимость — 1,8 миллиона рублей.
Арест предполагает запрет на продажу квартиры и другие виды сделок с недвижимостью.
Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
По делу о теракте были арестованы в Симферополе граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба, граждане РФ Артем и Георгий Азатьяны, а также гражданин Армении Артур Терчанян. В Москве под стражу взяли Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых.
Былин является гендиректором зарегистрированного в Алупке ООО «Экстра», которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами. Тяжелых зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а Антипов — генеральный директор и владелец ульяновского ООО «ТЭК-34». Именно его фирма значилась по документам отправителем груза, который находился внутри грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту.
Соломко, проживавший в Херсоне, и Злоба, работавший в последние годы в Москве, по мнению следствия, отвечали за подмену документов при переправке груза по России, когда заказчиком стала фирма «ТЭК-34» из Ульяновска, а получателем — несуществующая фирма в Крыму.
Житель Краснодарского края Георгий Азатьян является совладельцем компании «Агро Бизнес» в Армавире, на склад которой закамуфлированную бомбу привезли из Грузии якобы по просьбе его младшего брата Артема Азатьяна, проживавшего в последнее время в Крыму. По предварительным данным, Азатьян-младший заявил во время следственных действий, что груз принадлежит его хорошему знакомому. Терчанян — дальнобойщик, который, по версии ФСБ, привез груз в Россию.