Владельцев сбежавших собак, которые едва не съели хабаровчанина, ждёт суд

В Хабаровске будут судить двух владельцев собак, которые сбежали из его дома и напали на местного жителя на льду реки Амур. Потерпевший получил тяжёлые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Напомним, инцидент произошёл утром 14 февраля 2024 года. Хабаровчанин шёл на работу по дамбе со стороны улицы Вахова, когда на него выскочила свора собак. Мужчина пытался спокойно ретироваться, но животные атаковали первыми. Они вгрызались ему в ноги, руки и грудную клетку, разрывали одежду.
На крики о помощи прибежал местный житель, который отпугнул собак и вызвал скорую помощь. Потерпевшего увезли в реанимацию. Впоследствии его раны квалифицировали как тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Как установили следователи, собаки не были безнадзорными. Их в количестве не менее шести держали двое жителей частного дома по улице Кавказской, причём вне вольеров и без привязи. Утром 14 февраля питомцы сбежали со двора и отправились на самовыгул, который чуть не закончился человеческой гибелью.
Накануне расследование инцидента завершилось. Теперь беспечных хозяев ждёт суд. Им инкриминируют статью 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
«В ходе расследования допрошены свидетели и очевидцы случившегося, проведены следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчинам обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Все собаки отловлены и помещены в приют на пожизненное содержание», — сообщили в СК.