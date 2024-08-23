Владельцев сбежавших собак, которые едва не съели хабаровчанина, ждёт суд

Как установили следователи, собаки не были безнадзорными. Их в количестве не менее шести держали двое жителей частного дома по улице Кавказской, причём вне вольеров и без привязи. Утром 14 февраля питомцы сбежали со двора и отправились на самовыгул, который чуть не закончился человеческой гибелью.