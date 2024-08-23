Пентагон допустил использование ВСУ американского оружия в Курской области

По данным Минобороны на 22 августа, подразделения группировки войск «Север» отразили атаки ВСУ в районах Комаровки и Малой Локни, а также сорвали попытки наступления в других направлениях. В лесу у Скрыльевки была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника, а авиация и артиллерия нанесли удары по украинским бригадам и резервам. За сутки ВСУ понесли потери более 300 человек и 23 единиц бронетехники. В общей сложности украинская армия на Курском направлении потеряла свыше 4700 военнослужащих.